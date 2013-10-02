На межбанке гривня повысилась к доллару

В среду, 2 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1965/8,2010 грн/долл. по сравнению с 8,2045/8,2100 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0815/11,0915 грн/евро с 11,1010/11,1125 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2535/0,2540 грн/рубль с 0,2540/0,2545 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2980 (+0.0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3540.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1955/8,1990 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0980/11,1065 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2538/0,2543 грн/рубль.