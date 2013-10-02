Спрос населения на валюту снизился в 20 раз

Спрос населения на иностранную валюту за январь-август текущего года снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Поменялось поведение населения на валютном рынке. Если ранее население было активным участком, то сейчас вышло с этого рынка. Сальдо покупок населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн долл. США, за аналогичный период 2012 года - 4,4 млрд долл., то есть практически в 20 раз меньше спрос со стороны населения», - сказал представитель Нацбанка.

По его словам, население больше принесло денег в банковскую систему, чем купило на рынке. «Если проанализировать уменьшение портфелей, то на последний день сентября валютные кредиты населения уменьшились на 11,1 млрд грн в эквиваленте. На 3,9 млрд грн в эквиваленте увеличились валютные вклады. Население понесло сбережения в валюте в банки, погашая кредиты и пополняя депозиты», - отметил чиновник.

По его мнению, это связано с улучшением условий в банковской системе, в том числе условий привлечения вкладов. «Несмотря на снижение ставок, у нас все еще достаточно высокая реальная ставка, что положительно сказалось на приросте депозитов. Гривневые вклады приросли на 53 млрд грн, это беспрецедентный рост», - отметил Дубихвост.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года сумма покупки валюты населением на наличном рынке на 136,2 млн долл. превысила сумму ее продажи после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года.