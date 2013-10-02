Украина в следующем году снизит объем займов на 6 млрд грн

Министерство финансов Украины планирует сократить объемы внешних займов, заложенных в проект государственного бюджета, на 6 млрд грн – предположительно до 129 мдрд грн с нынешних 135,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Бюджет 2014 года более консервативен, чем бюджет 2013 года, и финансирование в следующем году также преимущественно будет осуществляться за счет займов и приватизации, но объемы займов будут снижены на 6 млрд», - сказала Пахачук.

Как сообщал УНИАН, согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

Ранее, в сентябре, первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил, что Кабинет министров планирует уменьшить предоставление государственных гарантий в государственном бюджете на 2014 год на 60% - до 30 млрд грн с 50 млрд грн.