Кредит российского банка на 750 млн долл. пойдет на покрытие дефицита бюджета - Минфин

Привлеченный правительством кредит у Sberbank CIB в размере 750 млн долл. пойдет на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом УНИАН сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в ходе круглого стола в Киеве.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, на какие цели будет направлен привлеченный кредит в размере 750 млн долл., представитель Минфина ответила: «На финансирование бюджета. Они привлечены с целью финансирования бюджета. Для нас не имеет значения валюта привлечения, мы должны финансировать и выполнять свои обязательства», - сказала Пахачук.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл. у Sberbank CIB.

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось о том, что Украина привлечет внешний займ в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

Согласно постановлению, займ будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа. Погашение займа запланировано в течение двух лет после его привлечения. Погашение и обслуживание займа будет проводиться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год.

Прочие условия привлечения займа будут определяться договором и другими документами, связными с его привлечением.

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