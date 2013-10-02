Украина до конца года должна выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам

До конца года Украине предстоит выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«До конца года осталось на всех внутренних и внешних кредиторов 1,850 млрд долл. США. То, что осталось привлечь, исходя из бюджета, - 22 млрд – это внешние и внутренние рынки. В октябре мы планируем фондироваться исключительно на внутреннем рынке», - сказала представитель Минфина.

По ее словам, выплаты текущего года по валютным обязательствам составили 7,8 млрд долл., при этом в следующем году эти выплаты значительно ниже, порядка 6,1 млрд долл., в том числе - 1 млрд долл. по евробондам в июле, 2,1 млрд - четыре платежа по кредитам МВФ и порядка 1 млрд долл. купонных выплат.

«Платежи перед главным кредитором - Международным валютным фондом - также уменьшаются. Минфин должен 2,947 млрд долл., Нацбанк - 1,134 млрд долл. В следующем году мы возьмем на внутреннем рынке 2-3 млрд. Возможно, придется пожертвовать доходностью», - прогнозирует чиновник. По ее словам, пиковые выплаты приходятся на 2015-2016 годы.

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Как сообщал УНИАН, согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

Ранее, в сентябре, первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил, что Кабинет министров планирует уменьшить предоставление государственных гарантий в государственном бюджете на 2014 год на 60% - до 30 млрд грн с 50 млрд грн.