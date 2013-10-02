Миндоходов утвердило порядок учета плательщиков единого соцвзноса

Министерство доходов и сборов Украины утвердило Порядок учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и Положение о реестре страховщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на приказ министерства №458.

Как отмечается, Порядок определяет правила постановки на учет, внесение изменений в учетные данные и снятие плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) с учета. В частности, постановка на учет плательщика ЕСВ осуществляется по месту проживания на основе регистрационной карточки, предоставленной госрегистратором.

«Полученные данные пересылаются в Фонд социального страхования от несчастных случаев. После их получения в реестр страховщиков вносятся соответствующие ведомости. Дата внесения в реестр считается датой постановки на учет», - разъяснили в Миндоходов.

Процедура снятия с учета возможна при наличии ведомостей от госрегистратора о прекращении деятельности субъекта предпринимательства, закрытии его отдельного подразделения, а также при наличии судебных решений об открытии дела о банкротстве плательщика или о признании его банкротом.

Как сообщал УНИАН, администрирование единого социального взноса с 1 октября возложено на органы Министерства доходов и сборов Украины, как того требуют положения вступившего в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы». Ранее администрированием соцвзносов занимались органы Пенсионного фонда.

Миндоходов будет принимать и обрабатывать отчеты о сумме начисленного единого взноса, и именно на адреса органов министерства нужно отправлять отчеты. Отчетность в электронной форме налогоплательщики должны присылать на единый адрес Информационного портала Миндоходов zvit@sta.gov.ua.

Министр доходов и сборов Александр Клименко поручил организовать процесс перехода таким образом, чтобы налогоплательщики не ощутили неудобств от смены оператора.