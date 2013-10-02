Кабмин установил штраф за отказ принимать расчеты платежной картой

Кабинет министров Украины установил норму, согласно которой на торговых предприятия, отказавшие покупателю в возможности рассчитаться за товар платежной картой, может быть наложен штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 8,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление о внесении изменений в Положение о порядке наложения и взыскания штрафов принято на заседании правительства 2 октября.

“Документ предусматривает, что в случае отказа потребителю в предоставлении услуги, в данном случае - невозможности рассчитаться за товары или услуги электронными средствами платежа, вводится новая норма административной ответственности. А именно, за ограничение или отказ в реализации прав потребителей относительно возможности рассчитываться платежными картами на субъектов хозяйствования налагается взыскание в виде штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования, если конкретный срок не установлен документом.

«Таким образом, с принятием указанного постановления потребители могут требовать у всех субъектов хозяйствования, где установлены кассовые аппараты, принимать оплату электронными средствами. В случае отказа в проведении расчета потребители могут обращаться за защитой своих прав в Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей», - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента развития торговли Минэкономразвития Сергея Литвиненко.

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Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное использование электронных платежных средств с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя ) форм (видов) расчетов.

Закон запрещает любым способом ограничивать использование потребителем электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате.