Европейский центробанк сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне

Европейский центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на ЕЦБ.

Ставка по депозитам также была сохранена на нулевом уровне. Подобное решение не стало для экспертов неожиданностью, большинство ожидало сохранения ставок на текущих уровнях.

Глава ЕЦБ Марио Драги, несмотря на советы, рекомендации и предложения, пошел на снижение ставки лишь недавно - в мае. По итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ в Братиславе было принято решение снизить ключевую процентную ставку до 0,5% с 0,75%.

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