Moody's понизило прогноз по рейтингу Бразилии

Агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по рейтингу Бразилии с "позитивного" на "стабильный", ссылаясь на слабый экономический рост страны, сообщают Вести.ru.

Слабые темпы роста ВВП Бразилии приводят к ухудшению ситуации с долговой нагрузкой в стране и снижают инвестиционный потенциал.

"Если и существуют какие-то признаки того, что бразильская экономика может начать восстанавливаться, аналитики Moody's считают, что даже в случае реализации сценария с подъемом экономики, рост не будет достаточно сильным, чтобы восстановить кредитную оценку".

Рейтинг облигаций правительства Бразилии был сохранен на уровне "Baa2" - второй с конца "инвестиционный" рейтинг по шкале Moody's. Иными словами, если оценка надежности Бразилии будет еще дважды снижена, то долги страны будут оцениваться как "мусорные".

По последним данным крупнейшая экономика Латинской Америки росла более слабыми темпами, чем ожидалось в последних пяти из шести кварталов. Более того, на этой неделе ЦБ Бразилии понизил прогноз по росту ВВП на конец года с 2,7% до 2,5%.

Промышленное производство в стране также неожиданно забуксовало, о чем свидетельствуют данные за август. Заводы снизили производство товаров народного потребления. Это явный признак того, что ВВП сократится и в третьем квартале,