Обама предупреждает об опасности дефолта в США

Президент США Барак Обама заявил, что крупному бизнесу следует опасаться того, что консервативное крыло Республиканской партии готово привести страну к дефолту по государственному долгу.

По словам президента, он отказывается от проведения переговоров по бюджету с республиканцами до тех пор, пока они не позволят федеральному правительство возобновить работу и не проголосуют за повышение потолка государственного долга, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как заявил Обама в телеинтервью, складывающаяся ситуация его изрядно раздражает. Несколько позже переговоры в Белом доме между Обамой и ведущими конгрессменами завершились безрезультатно.

В разговоре с репортерами после встречи спикер палаты представителей, республиканец Джон Бейнер заявил, что это был хороший разговор, но прогресс оказался незначительным.

Во вторник федеральные власти закрыли ряд второстепенных учреждений и отправили их сотрудников в неоплачиваемые отпуска в результате отсутствия договоренности по законопроекту о бюджете. В стране закрыты для посещения национальные парки и туристические достопримечательности, не работают правительственные интернет-ресурсы, некоторые офисы и так далее.

Демократы и республиканцы винят друг друга в возникшей ситуации.

В среду Обама провел встречу с руководителями нескольких крупнейших банков с Уолл-стрит, среди которых были главы JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America. Эти банкиры входят в "Форум финансистов" - лоббистскую организацию, которая наряду с еще 250 компаниями направила в конгресс письмо с призывом расширить границы госдолга.

"Я думаю, что для фондовых рынков важно сознавать, что всё это окажет глубокое воздействие на нашу экономику и на их доходы", - заявил президент Обама в интервью телеканалу CNBC после встречи с ведущими финансистами.

Президент сказал, что не желает вести переговоры с консервативным крылом Республиканской партии в преддверии 17 октября, когда истекает срок для повышения потолка госдолга. В этот день, в случае если потолок госдолга не будет повышен, у правительства США иссякнут средства для оплаты своих расходов.

"Я хочу дать понять лидерам конгресса, что пока у нас не будет четкого законодательного акта о возобновлении работы федерального правительства, пока мы не добьемся, чтобы конгресс позволил министерству финансов выделить средства на то, что сам конгресс уже ранее одобрил до тех пор мы отказываемся вступать в переговоры", - объявил Обама.

По мнению президента, спикер палаты представителей, республиканец Джон Бэнер не в состоянии противостоять узкой фракции в своей партии, и что если небольшой группе людей позволить выбивать из президента уступки, любой президент, который станет его преемником, не сможет эффективно управлять страной.

Республиканцы, под контролем которых находится палата представителей, пытаются вынудить Обаму и демократов пойти на уступки в обмен на возобновление финансирования правительственных расходов и повышение потолка государственного долга.

В первую очередь, республиканцы добиваются отмены, отсрочки или сокращения финансирования обширной реформы системы здравоохранения, затеянной Бараком Обамой. Предложение Обамы, обязывающее всех американцев иметь медицинскую страховку под угрозой штрафа за ее отсутствие, стало предметом острейших дискуссий в ходе его прошлогодней предвыборной кампании.

Тем временем глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что в случае если паралич в работе американских госорганов затянется, это повлечет за собой риски не только для США, но и для всей мировой экономики.