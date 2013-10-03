Курс доллара к евро опустился до минимума за восемь месяцев

Курс доллара к евро в среду, 2 октября, опустился до минимальной отметки за последние восемь месяцев на фоне заявлений главы Европейского Центробанка Марио Драги о намерениях регулятора сохранять текущий монетарный курс длительное время.

Доллар подешевел до 1,3610 доллара за евро с 1,3526 доллара за евро днем ранее. К японской валюте доллар подорожал до 97,67 иены за доллар с 97,36 иены за доллар.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился до 79,87 пункта с 80,11 пункта к концу предыдущих торгов и достиг минимума с 6 февраля.

Совет управляющих ЕЦБ, по словам Драги, ожидает сохранения ключевых ставок на текущем или более низком уровнях в течение длительного времени. По итогам очередного заседания базовая ставка была сохранена на уровне 0,5%. При этом Драги добавил, что экономическая активность в 17 государствах еврозоны восстанавливается в соответствии с ожиданиями, передает ПРАЙМ.

Кроме того, рынок находится в состоянии неопределенности по поводу продолжительности политических разногласий в США вокруг бюджета, а также перспектив переговоров по повышению лимита госдолга.

Как отмечают эксперты, надежды на то, что ситуация разрешится быстро, начинают таять и уступать место опасениям, ведь после 17 октября резервы истощатся и без повышения потолка госдолга наступит дефолт.

Как сообщал УНИАН, 2 октября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1965/8,2010 грн/долл. по сравнению с 8,2045/8,2100 грн/долл. на 12:00.