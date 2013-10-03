Центробанк Тайваня включил юань в структуру своих валютных резервов

Тайвань включил китайский юань в структуру своих валютных резервов. Об этом сообщил глава Центробанка острова Пэн Хуайнань, выступая перед финансовым комитетом парламента, передает ИТАР-ТАСС.

Как пишет сегодня газета "Тайбэй таймс", такое решение мотивировано стремительным наращиванием торговли и финансовых связей между берегами Тайваньского пролива.

Кроме того, банкир заметил, что материковый Китай является держателем крупнейших в мире валютных запасов, объем которых превышает 3,5 трлн долларов. "Кредитный рейтинг КНР остается стабильным", - добавил Пэн Хуайнань. Он также обратил внимание на тот факт, что Центробанки уже 11 стран мира включили юань в структуру своих резервов.

Объем валютных накоплений Тайваня сейчас достигает 409,3 млрд долларов. По этому показателю остров уступает только КНР, Японии и России. Глава ЦБ не уточнил, какую долю займет юань в структуре тайваньской валютной корзины, в которой преобладают евро, доллары, японская иена и швейцарские франки. Однако Пэн Хуайнань дал понять, что в ближайшей перспективе не планируется сокращение долларовой составляющей резервов.