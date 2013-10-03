Итальянская Unicredit рассматривает возможность продажи банка в Украине

Варшава. Итальянская банковская группа Unicredit рассматривает возможность продажи "Юникредит Банка" в Украине, но пока не приняла окончательного решения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявление исполнительного директора Unicredit Федерико Гидзони.

Исполнительный директор, комментируя планы банка в Украине, сказал журналистам: "Мы изучаем рынок, но нелегко выйти из таких стран. Продажа в Казахстане у нас заняла два года".

Представители пресс-службы банка не были доступны для немедленного комментария и пока не ответили на письменный запрос УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года стало известно, что польский банк Pekao S.A. продал принадлежащий ему банк "Юникредит Банк" в Украине своему главному акционеру – итальянской Unicredit за 166,3 млн долл.

Pekao на конец прошлого года оценивал активы своего банка в Украине в 720 млн долл., что на 18% меньше, чем годом ранее, а обязательства – в 270 млн долл., что на 10% меньше.

В прошлом году "Юникредит Банк" сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 37% - до 11 млн долл. при снижении выручки на 15% - до 58 млн долл. (по курсу 1USD = 3,3PLN).

Согласно отчету Pekao, в первой половине текущего года "Юникредит Банк" сократил чистую прибыль более чем в 2 раза - до 2,8 млн долл. на фоне падения операционной выручки на 16% - до 21,4 млн долл.

Активы банка на конец июня текущего года составили 730 млн долл. при обязательствах в 330 млн долл.