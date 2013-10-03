Глава Китая предложил создать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Индонезии Сусилой Бамбангом Юдхойоно предложил создать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, чтобы содействовать взаимосвязи и экономической интеграции региона.

Пекин готов предложить финансовую помощь в инфраструктурном строительстве развивающимся странам региона, включая членов АСЕАН, приводит слова китайского лидера «Синьхуа», сообщает «Газета.Ru».

Он добавил, что «новый банк будет сотрудничать с имеющимися кредитными учреждениями, чтобы полностью задействовать их преимущества и совместно способствовать устойчивому и стабильному росту азиатской экономики».