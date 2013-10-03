Moody’s негативно оценивает состояние банковской системы Кипра

Банковская система Кипра все еще остается в слабом состоянии, прогноз негативный, говорится в аналитическом обзоре Moody's Investors Service, передает ИТАР-ТАСС.

Экономический кризис запустил глубокую и продолжительную рецессию в экономике страны, вследствие чего тяжелые экономические условия усугубились, а банковская система столкнулась с серьезными вызовами в вопросах качества активов, платежеспособности и нехватки ликвидности, считают эксперты агентства.

По оценкам Moody’s, число проблемных банковских займов в настоящее время выросло на 26% по сравнению с декабрем 2012 года, спустя полгода после оказания стране финансовой помощи.

По прогнозу экспертов агентства, количество проблемных долгов к концу 2013 года превысит 35% и в ближайшее время зависимость банков Кипра от займов у Центробанка продолжит расти.

При этом банковская система Кипра продолжит работать в тяжелых условиях, отмечают эксперты, ВВП страны сократится на 12% в 2013 году и на 6,4% в 2014 году.

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