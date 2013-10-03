В Мелитополе задержаны налоговые инспекторы за взятку в размере 300 тыс. грн

В Мелитополе (Запорожская обл.) сотрудники главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и управления Службы безопасности Украины задержали сотрудников Мелитопольской областной государственной налоговой инспекции (ОГНИ) во время получении взятки в размере 300 тыс. грн от должностных лиц трех местных обществ с ограниченной ответственностью.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению, за полученную сумму представители ОГНИ должны были закрыть уголовные дела, касающиеся руководителей обществ, которые были заподозрены в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 7,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов заявляло о необходимости проведения активной борьбы со взяточничеством, особенно в государственных учреждениях. В частности, летом 2013 года сотрудники Миндоходов принимали участие в задержании за взяточничество руководителя Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника.