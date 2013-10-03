Реальный ВВП Украины во II квартале сохранился на прежнем уровне - НБУ

Показатель реального ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года по сравнению с первым кварталом, по оценкам Национального банка Украины, практически не изменился, сообщил регулятор на официальном сайте.

«По нашим оценкам, во II квартале реальный ВВП остался практически на уровне I квартала, снижение в годовом измерении составило 1,3%», - говорится в сообщении НБУ.

По оценкам Нацбанка, наибольший отрицательный вклад в изменение ВВП был внесен промышленным производством, объемы которого во II квартале снизились на 5,7% в годовом измерении (-5% в I квартале) вследствие низкого внешнего спроса на продукцию экспорто-ориентированных отраслей. В то же время, негативное влияние низкого внешнего спроса несколько компенсировалось существенным улучшением показателей сельского хозяйства, что обеспечило 0,9 п.п. годового изменения ВВП.

Как сообщал УНИАН, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года до 1,3% с 1,1%. Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, прогноз роста ВВП не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0%, Всемирного банка – 1%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0%.