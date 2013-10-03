НБУ: дефицит госбюджета вырос вдвое из-за смягчения фискальной политики

Первичный дефицит государственного бюджета Украины, за исключением расходов на обслуживание госдолга, в январе-июле 2013 года составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«За первое полугодие дефицит бюджета составил 28 млрд грн, или 4,3% ВВП. Первичный дефицит (за исключением расходов на обслуживание долга) в январе-июле составил 1,3% ВВП (0,7% в январе-июле 2012 года)», - говорится в сообщении регулятора.

По оценкам Национального банка, фискальная политика в текущем году была более мягкой по сравнению с предыдущим годом. «Такой показатель (рост дефицита госбюджета — УНИАН) частично обусловлен низкими темпами роста налоговых поступлений (вследствие определенного охлаждения экономической активности), в то время как расходы росли достаточно высокими темпами», - отмечается в сообщении НБУ. По информации Нацбанка, рост доходов бюджета за январь-июль по сравнению с предыдущим годом составил 2,7%, при этом расходы за указанный период выросли на 9,5%.

Также сообщается, что государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2013 года по сравнения с началом года вырос на 7,3% - до 553,3 млрд грн (545,1 млрд грн по состоянию на конец II квартала). «Такая динамика госдолга определялась ростом непосредственно государственного долга, который за период вырос на 47,9 млрд грн (40 млрд грн за первое полугодие), или же до 30,8% ВВП. В то же время, гарантированный государством долг снизился на 10,1 млрд грн по сравнению с началом года за счет его внешней составляющей», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза — до 22,746 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.