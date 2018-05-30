Замдиректора информцентра Минюста: Все в панике - нотариусы, банки и ЗАГСы

В Украине ЧП – с 1 октября заблокировано функционирование государственных и единых реестров информационной сети. В течение двух суток украинцы - физические и юридические лица - не могут оформить свои сделки по купле/продаже недвижимости, оформить наследство, взять выписки из баз данных и прочее. То есть, лишены возможности реализовать свои конституционные права.

Министр юстиции Елена Лукаш обещала исправить ситуацию к 3 октября.

УНИАН обзвонил нотариальные конторы во всех районах столицы. Все без исключения нотариусы сообщили, что реестры остаются недоступными, сделки и другие нотариальные действия не производятся. На вопрос, когда система может заработать, последовали практически идентичные ответы: «Обращайтесь в Минюст, нам ничего определенного не говорят».

В Минюсте происходящее сразу пояснили «техническими проблемами», возникшими во время ведения реестров, которое осуществляется госпредприятием «Информационный центр» ведомства. Таким образом, стал невозможным доступ к базам данных, которые обеспечивают деятельность Государственной регистрационной службы, Государственной исполнительной службы, органов юстиции и нотариусов - заблокирована деятельность всех пользователей указанных реестров. При этом Лукаш уверяет, что качество и полнота реестров не пострадали.

Сбоем в работе реестров занялась прокуратура. Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершенному деянию.

Совсем иное видение ситуации у коллектива «Информационного центра» Минюста. Там утверждают, что произошла не просто хакерская атака, а рейдерский захват государственных реестров - то есть, всей конфиденциальной информации о гражданах Украины неизвестными лицами.

В открытом письме коллектива предприятия подчеркивается: «23 сентября т.г. был назначен новый руководитель Госинформюст Богданов Л.В. В первый же день работы новый директор дал указание о копировании всей информации баз данных, которое осуществлялось посторонними людьми, не являющимися работниками нашего предприятия. При копировании информации приведенные Богдановым Л.В. «хакеры» взломали программное обеспечение одного из серверов, чем и вызвали полную остановку работы всех реестров», причем «информация из реестров уже находится в руках «рейдеров».

В ответ на это министр юстиции заявила: «Мне очень не хотелось об этом говорить, но дело в том, что в результате аудита этого предприятия, который я начала два месяца тому назад и который находится в правоохранительных органах, была выяснена причастность определенного ряда бизнесменов и должностных лиц к действиям, содержащим признаки уголовных преступлений, и несколько недель тому назад эти материалы в законном порядке были переданы в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. Сейчас ведутся следственные действия... В связи с тем, что результаты аудита были очень неутешительными для тех, кто занимался освоением государственных средств очень наглым образом, то часть из них, имея доступ и все возможности влиять на маршруты реестров, несколько суток тому назад сделала то, что сделала. И результаты последних следственных действий подтвердили, что в кабинетах должностных лиц найдены схемы повреждения маршрутов и доступов к реестрам».

Она заверила, что «все виновные будут наказаны, все схемы будут разрушены... Что это за сотрудники, заявления которых мы видим в СМИ, я не знаю. Я думаю, что это сообщники, потому что на сегодняшний день сотрудники не спят уже третьи сутки и по всем регионам Украины раздают и пересылают программы. Вот чем занимаются сотрудники Госинформюста».

За разъяснением ситуации УНИАН обратился к Вадиму Хоруженко, заместителю гендиректора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции, который 3 октября выступил с открытым обращением к СМИ.

- Вадим Анатольевич, в Вашем обращении говорится, что «сбой» произошел во время копирования реестров. Для чего нужно было их копировать, это – обязательная процедура?

- На нашем предприятии, а я на нем работаю 13 лет, всегда существовала стандартная процедура, которая не прекращалась – копирование, что делалось для подстраховки. Эта процедура и сейчас должна продолжать работать, но почему-то новому руководителю вздумалось поставить задачу технарям сделать это по-другому, непривычным способом, непроверенным, неоттестированным и прямо на живой рабочей базе. Наши технические работники теперь просто бояться взять на себя ответственность. Они не знают, к чему это (копирование по новому методу – ред.) приведет, какую цель ставит перед собой новый руководитель – для чего осуществляется такое копирование.

- В открытом письме Вы утверждаете, что информация из реестров сейчас находится в руках, скажем так, рейдеров. Но в Минюсте уверяют, что этого не произошло…

- На предприятии уже вторую неделю творится кавардак. Пришел новый директор, а вместе с ним зашли абсолютно нештатные сотрудники. 300 человек, которые работают на нашем предприятии, не знают кто это. Новый директор к каждому отделу, к каждому сотруднику приставил нештатного пристава и говорит – давайте ему информацию. Когда нас принимали на работу, то мы все писали расписку о том, что информация о работе с реестрами является конфиденциальной. Сейчас люди напуганы – как можно дать такую информацию человеку, не понимая, кто он. А директор нагнетает ситуацию – вы обязаны это сделать. Я не знаю, рейдерство это или нет, но выглядит все именно так. Кстати, директор заходил на предприятии с силовыми структурами.

- Каким образом ранее осуществляется защита данных из реестров? Как это выглядит сейчас?

- У нас за сохранность информации отвечает ряд технических служб. Все технические службы, с которыми мне доводилось общаться, говорят, что не могут на себя взять ответственность за то, что данные из баз завтра где-то появятся. «Что мне делать, если я как системный администратор отвечаю за сохранность информации, а она завтра где-то появится», - говорят мне. А информация уже в руках не сотрудников предприятия. Именно они сейчас работают с базой, чистят сервера, устанавливают какое-то неизвестное программное обеспечение. Может, это – представители каких-то госслужб или самого директора.

Есть статья 8 закона о нотариате, согласно которой определенные данные при совершении нотариальных сделок являются нотариальной тайной. К примеру, в реестре находится Ваше личное завещание. Законом эта информация охраняется. Есть выводы государственной службы спецсвязи и защиты информации, где говорится, что программы, которые работали и работают на нашем предприятии, прошли государственную экспертизу, в отношении их дали положительный вывод. Значит, они работать могут. А что сейчас устанавливается, никто не знает.

- То есть, вероятность хаоса в базе данных есть?

- Конечно.

- Лукаш заявляла, что 3 октября сервера заработают. Но подобного не случилось. Когда, по Вашему мнению, это произойдет? Были ли такие случаи ранее?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Я сейчас нахожусь в отпуске. Мне позвонил генеральный директор предприятия и сказал, что он меня уволит по статье за выступления о работе реестров в средствах массовой информации. Он мне также пригрозил уголовным преследованием. Но могу сказать, что за много лет работы предприятия реестры никогда не останавливались больше, чем на час, полтора. Мы действительно проводили технические и профилактические работы, и это необходимо. В таких случаях останавливалась работа одного из реестров. Но так, чтобы стояли все реестры – такого не было никогда. Поэтому, за какое время они восстановят работу всех реестров и восстановят ли, с учетом того, что нарушена целостность серверов и программного обеспечения, которое обрабатывает информацию, тяжело сказать. Я - не технарь, я - юрист.

- А пока нотариусы в панике. На их рынке – коллапс…

- И не только нотариусы в панике. В таком состоянии ЗАГСы, регистрационная служба, банки, которые перед тем, как выдать кредит, проверяют по нашим базам, нет ли у человека долгов, проверяют регистрацию обременения по обеспечению кредитов, а также налоговая служба – информация о налоговых залогах. Касается это и регистрации политических партий и всевозможных организаций. То есть, речь идет о 18 госреестрах, которые создавались на протяжении 15 лет. Это – не шутки.

- Людей сейчас очень волнуют, не «подкорректируют» ли их данные в реестрах. Чтобы не получилась так, что дом принадлежал Иванову, а станет собственностью Петрова. Это возможно?

- Когда что-либо делается в неустановленном порядке, то ожидать можно чего угодно. К примеру, даже элементарную доверенность невозможно сейчас проверить. Таким образом, осуществленные в эти дни сделки - рисковые.

Стоит отметить, что в интервью УНИАН глава Укргосреестра (база данных по недвижимости) Дмитрий Ворона на вопрос агентства, насколько реестр защищен от взломов, ответил, что их на сегодняшний день нет, было только зафиксировано несколько ситуаций, когда недобросовестные сотрудники совершали не совсем благовидные действия.

- То есть, нельзя исключать различных судебных разбирательств, которые станут результатом нынешней ситуации?

- Однозначно.

Нана Черная (УНИАН)