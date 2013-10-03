Таможенная и налоговая системы готовы к имплементации положений Соглашения с ЕС

Таможенная и налоговая системы Украины полностью готовы к имплементации положений Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мне приятно сказать, что все таможенные и налоговые вопросы полностью согласованы. И Миндоходов делает все, чтобы реализовать весь потенциал Соглашения», - сказал министр.

Он отметил, что ключевой составляющей нынешней работы является внедрение в Украине института уполномоченного экономического оператора. «Над чем мы работаем? Во-первых, это уполномоченный экономический оператор, который позволит вывести на качественно новый уровень работу украинской таможни. Мы разрабатываем документы, чтобы этот институт заработал. Но не просто заработал, а синхронно с аналогичными институтами Европейского Союза. Важно, чтобы наши документы были синхронизированы с действиями ЕС. За этим большой потенциал», - сказал министр.

По его словам, немаловажным остается упрощение таможенных процедур. «Мы видим проблемы и барьеры, которые есть. Мы видим, как можно упростить работу, и упрощаем – как в сфере количества документов и количества досмотров, так и в части сокращения времени таможенного оформления. Для этого внедряем разные сервисы», - подчеркнул Клименко.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в качестве экспериментального внедрен сервис предварительного таможенного оформления. «В качестве эксперимента он реализуется в Киеве (Киевской межрегиональной таможне - УНИАН). Уже 4 тыс. грузов проведены с использованием сервиса предварительного таможенного оформления», - отметил он.

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По словам Клименко, министерство делает ставку на технологии, которые позволяют экономить время плательщика, быть удобными, не теряя при этом качества контроля процессов. «Ильичевский порт и Одесская таможня оборудованы сканерными системами. 100% грузов проходят сканирование. Это существенно экономит время – не более 10 минут на один автомобиль. Плюс мы уходим от ручного досмотра. Пропускная способность растет. И главное – эта процедура является бесплатной для налогоплательщиков», - сказал он.

Министр подчеркнул, что украинская таможня готовится максимально автоматизировать процессы досмотра. "До 1 января 2015 года мы сможем воплотить планы в жизнь, и наша таможня будет отвечать передовым стандартам в этой сфере", - сказал Клименко.

При этом он выразил благодарность компаниям, работающим по прямым контрактам, для которых упрощение таможенного законодательства действительно стало существенным импульсом к развитию.

«Я выражаю благодарность предприятиям, работающим по прямым контрактам и учитывающим момент трансфертного ценообразования. Таким предприятиям мы стараемся дать максимально услуг и сервисов, работать с ними максимально быстро», - сказал Клименко.

По его словам, движение в Европу, к европейским стандартам должно быть обоюдным – как со стороны бизнеса, так и контролирующих органов.

«Мы говорим, что идем в Европу, что сокращаем время. Но если мы видим рисковые операции, с использованием офшорных стран и схем, такие риски надо минимизировать», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства ожидается подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.