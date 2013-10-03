«Укрсоцбанк» не подтвердил информацию о своей продаже

Дочерний банк итальянской банковской группы Unicredit - «Укрсоцбанк» не подтвердил информацию о продаже дочерних банков группы в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрсоцбанка».

«Ссылаясь на цитату Федерико Гидзони, главного исполнительного директора группы UniCredit, о том, что группа проводит оценку рынка, хотим отметить, что для бизнеса любого банка подобная оценка – абсолютно нормальный процесс. Рыночная ситуация любой страны время от времени проходит тщательную оценку с целью улучшения выбранной стратегии”, - говорится в сообщении.

Поскольку, как отмечает пресс-служба, в настоящий момент два украинских банка, которые относятся к группе, находятся в процессе слияния, вполне логично, что рынок анализируется как никогда детально. “Важно понимать, как объединенный банк будет развиваться и какую нишу займет”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации польских СМИ, итальянская банковская группа Unicredit рассматривает возможность продажи "Юникредит Банка" в Украине, но пока не приняла окончательного решения.

Акционеры «Укрсоцбанка» 5 августа утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка", все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Национальный банк Украины одобрил слияние дочерних банков UniCredit Group в Украине - "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка" 5 сентября.

«Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца 2013 года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.