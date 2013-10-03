Миндоходов предлагает оценивать налоговые и таможенные сборы по макропоказателям

Министерство доходов и сборов Украины предлагает перейти к европейской практике оценки работы по наполнению бюджета, суть которой в привязке объемов налоговых и таможенных поступлений к макропоказателям развития экономики, а не к годовым планам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Я предлагаю уйти от понятия план. Как можно запланировать работу на год вперед? Если мы будем ставить планы работы, мы заложим проблему: Миндоходов будет взимать не от реальной ситуации, а от того, что написано в плане», - сказал министр. При этом он подчеркнул, что в своей работе министерство должно ориентироваться на два фактора. «Во-первых, нужно понимать соответствие доходов макропоказателям – промпроизводству, ВВП, импорту. И, во-вторых, четко понимать объем теневого сектора и работать над ним. Если сборы в рамках макропоказателей – это правильная работа. Это европейская практика. В Европе нигде не стоит проблема планов. А мы же с вами в Европе», - сказал министр.

Он также обратил внимание, что в этом году работа министерства четко ориентирована на макропоказатели, а рост доходов бюджета стал возможен за счет вывода экономики из тени.

«У нас пошло увеличение поступлений по НДС, по акцизным платежам, то есть это та работа, которая была проведена по детенизации экономики, и мы получили существенное превышение доходов», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

Доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,7 млрд грн, что на 8,15 млрд грн, или на 3,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 33,9 млрд грн, что на 3,87 млрд грн, или на 10,2%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-сентябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 7,7 млрд грн, или на 21,8%, по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 42,9 млрд грн, в том числе автоматическое возмещение НДС составило 17,6 млрд грн.