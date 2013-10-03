Украина покажет впечатляющий рост в рейтинге Doing Business - Клименко

Украина покажет впечатляющую динамику роста в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по версии Всемирного банка и войдет в сотню лучших стран по показателям деловой активности и мировой торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Обычно я осторожен в прогнозах, но если говорю какие-то цифры – мы их достигаем. В рейтинге Doing Business мы сохраним динамику. Проблемное место – это как раз индекс мировой торговли, но я уверен, что в этом индексе мы спрогрессируем и спрогрессируем хорошо. В сотню лучших войдем точно, - сказал министр. Я думаю, что мы покажем впечатляющий результат по сумме набранных баллов».

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Как сообщал УНИАН, Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.

Президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде обращал внимание, что вхождение Украины в сотню стран рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business, ежегодно формируемого специалистами Всемирного банка, должно стать ориентиром успеха политики дальнейшей дерегуляции экономики, проводимой руководством страны.

В апреле Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business и удобству уплаты налогов Paying Taxes. В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.