“Ощадбанк” намерен получить кредит ЕИБ на 200 млн евро

Государственный “Ощадбанк” намерен подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) об открытии кредитной без госгарантий линии в размере 200 млн евро для предоставления средне- и долгосрочных займов отечественным предприятиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, Кабинет министров на заседании 2 октября одобрил проект письма правительства Европейскому инвестиционному банку по поводу открытия кредитной линии.

По информации Минэкономразвития, средства будут предоставляться предприятиям для реализации проектов в сфере энергетики, энергосбережения, транспорта, окружающей среды, ИТ-технологий и связи, модернизации производства.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 95,624 млрд грн, кредиты и задолженность - 50,677 млрд грн, обязательства - 77,555 млрд грн, средства клиентов - 43,040 млрд грн, собственный капитал - 18,069 млрд грн, уставный капитал - 15,538 млрд грн. Прибыль банка по итогам первого полугодия составила 294,026 млн грн.

100% акций банка принадлежат государству.