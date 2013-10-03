На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В четверг, 3 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1910/8,1945 грн/долл. по сравнению с 8,1915/8,1950 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1395/11,1480 грн/евро с 11,1400/11,1490 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2550/0,2555 грн/рубль с 0,2548/0,2553 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1250 (-0.0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3580/1,3620.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1965/8,2010 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0815/11,0915 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.