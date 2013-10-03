Минфин не нашел консультанта по продаже «Укргазбанка» и банка «Киев»

Министерству финансов Украины не удалось найти консультанта по продаже пакетов акций «Укргазбанка» и банка «Киев», докапитализированных при участии государства.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, торги по закупке услуг консультанта по проведению оценки пакетов акций банков, предоставлению рекомендаций по проведению и подготовке плана продажи, отбору стратегических инвесторов и решению других вопросов, связанных с продажей, отменены в результате отклонения всех предложений.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

Прошлогодний тендер Минфина по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года был признан недействительным, поскольку свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только одна компания - "Делойт".

По информации Минфина, он намерен распределить активы банка «Киев» между «Укргазбанком» и «Родовид Банком» после принятия Верховной Радой законов о санационном банке. В свою очередь, по информации Нацбанка, регулятор поддержит инициативу Минфина по слиянию “Укргазбанка” и банка “Киев” в случае принятия им такого решения.

Как полагают эксперты, в результате приватизации национализированные в период кризиса “Укргазбанк” и банк “Киев” могут стать интересны инвесторам лишь по цене ниже их капитала.