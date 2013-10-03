Азаров рассказал, во сколько обойдется Украине переход на евростандарты

Адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с делегацией политической группы Европарламента "Альянс либералов и демократов из Совета Европы", сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Соглашение об ассоциации всеобъемлющее и достаточно сложное для Украины. Например, адаптация технических регламентов для Украины в течение 10 лет потребует приблизительно 165 миллиардов евро. Это огромная работа. Нам нужно будет перестроить всю нашу экономику на новые для нас стандарты", - сказал Азаров.

Депутаты ЕП, в свою очередь, отметили, что Вильнюсский саммит является уникальной возможностью для интеграции Украины в ЕС.

"Вильнюсский саммит для нас всех – это уникальная возможность", - сказала евродепутат Анеми Нейтс-Уйттебрук.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

1 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина рассчитывает завершить гармонизацию технических стандартов и регламентов пищевой промышленности с Европейским Союзом на протяжении 1-1,5 года.

По его словам, на сегодняшний день Украина уже гармонизировала с законодательством ЕС около 320 технических регламентов пищевой промышленности из необходимых 1,5 тысяч.

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