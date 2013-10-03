Оперативники Миндоходов ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве закрыли межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Киева.

Как отмечается, конвертационный центр действовал на территории Киева, Одесской и Херсонской областей. Государству причинен ущерб в 16 млн грн.

«С начала года оперативники закрыли 16 конвертационных центров, отработка которых позволила вернуть в бюджет порядка 185 млн грн», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году налоговая милиция Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. В состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того - возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек - организаторов конвертационных центров.