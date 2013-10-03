Отток капитала из России набирает обороты

Отток капитала из России в августе 2013 года составил, по оценке Минэкономики, 10 миллиардов долларов, сказал Reuters представитель министерства.

Отток капитала за июль Минэкономики оценивало в 6-7 млрд долл., а за первую половину года Россию покинули 38,1 млрд долл.

В конце августа Минэкономики повысило прогноз оттока капитала из РФ в 2013 году до 70-75 млрд долл. с 30 млрд долл.. В 2014 году отток капитала может составить 25-30 млрд долл. вместо ожидавшегося отсутствия оттока или притока.

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