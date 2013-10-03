НБУ снизил в 1,5 раза объем кредитов для поддержки ликвидности банков

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2013 года предоставил банкам кредиты для поддержки ликвидности на срок более 30 календарных дней в размере 22,169 млрд грн, что в 1,47 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (32,539 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

По информации регулятора, Нацбанк осуществляет поддержку ликвидности банков через постоянно действующую линию рефинансирования (кредиты овернайт), а также путем проведения тендеров по поддержке ликвидности банков. В рамках таких тендеров НБУ в сентябре 2013 года предоставил коммерческим банкам кредиты сроком свыше 30 календарных дней на сумму 0,440 млрд грн, что в 12,6 раза меньше показателя за сентябрь 2012 года (5,545 млрд грн).

Также, согласно данным Нацбанка, в сентябре текущего года в обеспечение по таким кредитам принимались только государственные облигации Украины, в то время как в сентябре прошлого года, помимо них, в обеспечение также принимались облигации предприятий и облигации местных займов.

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Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в августе составил 6,3 млрд грн (с начала года – 26,3 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 6,94% годовых (с начала года – 7,47%). При этом объем мобилизационных операций составил 19,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка – 1,58% (с начала года – 120,4 млрд грн и 2,10% соответственно).

Уровень корсчетов банков за месяц вырос на 3,5% (с начала года — на 8,5%) – до 26,8 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 сентября 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 24,7 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 7,4 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 1,7% (с начала года – в 8,3 раза) – до 4 млрд грн.