Фирташ и Емельянова вошли в состав комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины и признании утратившим силу указа Президента Украины от 26 августа 2008 года № 767».

Данным указом, текст которого размещен на сайте главы государства, введены в состав Государственной комиссии по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией, утвержденной указом Президента от 15 мая 2013 года № 258, первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова и председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ (с согласия).

Также внесены изменения в положение о Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО. Ими предусмотрено, что в состав комиссии входят руководители (заместители руководителей) Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства иностранных дел, Министерства промышленной политики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Национального института стратегических исследований, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, Евразийское экономическое сообщество и другие региональные объединения, а также с согласия - представитель Торгово-промышленной палаты Украины, представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей, представитель Федерации работодателей Украины.

Исполнительным секретарем комиссии определяется работник Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины.

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Основной организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже раз в полгода. Заседание комиссии является правомочным при условии присутствия на нем более половины от ее состава. Члены комиссии принимают участие в ее работе лично. Делегирование членами комиссии своих полномочий другим лицам не допускается.

Решения комиссии принимаются на ее заседаниях. В отдельных случаях решения комиссии по вопросам, требующим безотлагательного рассмотрения комиссией, по решению председателя комиссии могут приниматься путем письменного опроса ее членов.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, а в случае принятия решения путем письменного опроса - большинством голосов членов комиссии. В случае равного разделения голосов голос председателя комиссии является решающим.

Кроме того, признан утратившим силу указ Президента Украины от 26 августа 2008 года № 767 «О делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации».