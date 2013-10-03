МВФ: нерешенный вопрос госдолга США может причинить ущерб всей мировой экономике

Неспособность поднять долговой потолок может причинить ущерб не только США, но и всей мировой экономике, заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Критически важно, чтобы это было решено как можно скорее", - сказала она, выступая в Вашингтоне перед ежегодными заседаниями МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, сообщает Reuters.

Она сказала, что рост в США уже пострадал из-за чрезмерной бюджетной консолидации и будет ниже 2 процентов в этом году, прежде чем ускорится примерно на 1 процентный пункт в 2014 году.

Конгресс США применил так называемый секвестр, или сокращение расходов, ранее в этом году после того, как не смог договориться о полной бюджетной программе.

Лагард указала на признаки прогресса в еврозоне и Японии, но сказала, что переход к более стабильному росту может занять время.

Она сказала, что еврозона "вынырнула на воздух" весной, после шести кварталов рецессии, и ее экономика может вырасти почти на 1 процент в следующем году.

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Япония также, видимо, преуспевает со своей масштабной программой монетарных стимулов, повысив ВВП примерно на 1 процент.

"Дефляция подходит к концу, и в воздухе веет новообретенный оптимизм", - сказала Лагард, добавив, что Япония все же должна представить надежный план сокращения госдолга и реформировать социальные программы.

Развивающиеся страны страдают с тех пор, как ФРС США объявила о намерении свернуть монетарные стимулы. Это вызвало отток капитала с развивающихся рынков, так как инвесторы теперь рассчитывают на высокие ставки в развитых экономиках.

Лагард сказала, что эти волнения могут сократить ВВП в крупных развивающихся странах на 0,5-1,0 процентного пункта.