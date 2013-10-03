Проблемы с взысканием задолженности сдерживают кредитование - банкиры

Проблемы с взысканием кредитной задолженности при наследовании и при исполнении договоров поручительства сдерживают банковское кредитование.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

Согласно сообщению, НАБУ обратилась в Кабинет министров с предложением о внесении изменений в законодательство, регулирующее данные вопросы.

«Среди факторов, влияющих на сдерживание кредитования, в основном те, которые не зависят от действий банков, в частности недостаточная законодательная четкость в регулировании отношений сторон при выполнении договоров поручительства, а также вопросов, которые возникают в процессе взыскания кредитной задолженности при наследовании», - говорится в письме.

По мнению экспертов ассоциации, это приводит к длительным судебным процессам между кредитодателями и заемщиками, росту проблемной задолженности в портфеле банковских учреждений, отвлечению средств банков на формирование обязательных резервов.

В НАБУ считают, что при ликвидация одного из солидарных должников обязательства должны быть прекращены только для ликвидируемого должника, при этом другой (солидарный) должник должен отвечать по обязательствам в полной мере. Также предлагается при увеличении объема обязательств заемщика без согласия поручителя, оставлять объем ответственности поручителя на прежнем уровне.

Ассоциация предлагает в случае наличия обременения обязать нотариуса в течение 10 дней письменно уведомлять кредитора о том, что наследник подал заявление о принятии наследства, а также о выдаче свидетельства о праве на наследство. Кроме того, если на наследственное имущество наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста или запрета, предлагает НАБУ. Выдача свидетельства без снятия запрета разрешается при наличии на это письменного согласия кредитора.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в августе 2013 года сократился на 1,7%, или на 1,284 млрд грн, - до 75,282 млрд грн. В августе по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 3,8%. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в августе текущего года по сравнению с июлем снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%.