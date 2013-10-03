В Таллинне состоится заседание украинско-эстонской комиссии по экономическому сотрудничеству

В начале декабря в Таллинне состоится третье заседание украинско-эстонской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом говорилось во время встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с премьер-министром Эстонской Республики Андрусом Ансипом.

Во время беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической и транспортной сферах, новые подходы к проблемам энергобезопасности двух стран, создание условий для формирования бизнес-климата, взаимных инвестиций и эффективного использования транзитного потенциала двух стран.

Были отмечены позитивные тенденции торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также важная роль совместной Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание стороны уделили вопросу европейской интеграции Украины.

Ансип высказался за необходимость подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом во время Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" в ноябре и подтвердил готовность эстонской стороны оказывать Украине необходимую поддержку и содействие.

Читайте также: Европа vs Россия: с кем лучше дружить