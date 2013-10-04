Дефолт США может привести к экономической катастрофе - Минфин

Дефолт США, который может произойти, если Конгресс не повысит потолок госдолга, может привести к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой депрессии.

Об этом заявил Минфин США, передает РИА Новости.

"В случае, если отсутствие компромисса с потолком госдолга приведет к дефолту, это может иметь катастрофический эффект не только для финансовых рынков, но и для создания рабочих мест, потребительской активности и экономического роста - многие аналитики полагают, что это может превзойти негативный эффект кризиса 2008 года, когда рецессия была самой тяжелой со времен Великой депрессии", - говорится в докладе Минфина.

Среди "катастрофических" последствий возможного дефолта в докладе отмечаются: заморозка кредитных рынков, резкое падение стоимости доллара, рост процентных ставок в США, а также возможность рецессии.

"Откладывание принятия решения о повышении потолка госдолга на последнюю минуту - как раз то, что не нужно экономике страны, это рана, нанесенная самим себе", - приводятся в сообщении слова министра финансов США Джейкоба Лью.

В докладе говорится, что даже вероятность дефолта может спровоцировать волнения на финансовых рынках и нанести вред экономике, а следовательно и американскому бизнесу, и домохозяйствам. "Если участники рынка потеряют уверенность в том, что США стремятся выплатить долг, негативные последствия могут появиться вновь и приведут к росту стоимости ценных бумаг Казначейства", - говорится в докладе. Удорожание ценных бумаг, в свою очередь, приведет к росту стоимости финансирования госдолга и ухудшит финансовое положение правительства.

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Администрация США призывает Конгресс повысить потолок госдолга, предупреждая, что средства на исполнение обязательств могут закончиться в казне уже 17 октября. Республиканцы выступают против, требуя сократить расходы.