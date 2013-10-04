Суд Франции вновь отказался освободить под залог экс-главу «БТА Банка» Аблязова

Суд в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции 3 октября вновь отклонил ходатайство экс-главы казахстанского «БТА Банка», оппозиционера Мухтара Аблязова об освобождении его под залог из-под ареста, под который его взяли на время рассмотрения дел о его экстрадиции, передает радио «Свобода».

Ранее этот же суд отклонял такой запрос в августе.

50-летнего Аблязова арестовали на юге Франции в конце июля, по сообщениям, по запросу на экстрадицию, поступившему из Украины. Кроме того, такие же запросы поступили и из Казахстана и России .

Правозащитники предостерегали, что выдача Аблязова Украине или России может привести к дальнейшей его выдаче в Казахстан, где его могут подвергнуть пыткам. Франция не имеет с Казахстаном соглашения об экстрадиции, но имеет такие соглашения с Украиной и Россией, эти же две страны, в свою очередь, имеют соглашения об экстрадиции с Казахстаном.

Аблязова в Казахстане обвиняют в хищении более 6 млрд долларов. В Украине и России против него выдвинули подобные обвинения из-за растрат в местных дочерних банках «БТА Банка».

Аблязов бежал из Казахстана в Лондон в 2009 году, когда казахстанская власть отобрала у него контроль над его банком, и получил убежище в Великобритании в 2011 году. Но 2012 году он сбежал и из Великобритании, где его заочно приговорили к 22 месяцам заключения за неуважение к суду за то, что он скрыл от британских властей свои активы, которые должны быть заморожены по решению суда.

Аблязов заявляет, что все обвинения против него политически мотивированы и являются попытками Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева устранить его как политического противника.

Аблязов в начале 2000-х годов организовал в Казахстане оппозиционное «Демократическое движение Казахстана», был осужден за незаконное предпринимательство и злоупотребление служебным положением в его предыдущей должности министра промышленности и торговли, и затем помилован. Позже он был среди организаторов оппозиционной партии «Демократический выбор Казахстана», закрытой по решению суда.

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