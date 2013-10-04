S&P подтвердило рейтинг Греции "В-", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции в иностранной и национальной валюте на уровне "В-"и краткосрочный рейтинг "В" со стабильным прогнозом, передает ПРАЙМ.

"Рейтинг на уровне "В-" отражает неопределенные перспективы экономического роста, высокую долговую нагрузку государства и существенный внешний долг", - говорится в сообщении S&P.

Падение ВВП Греции в текущем году оценивается в 4%, в 2014 году экономика уменьшится на 1% в связи с ростом безработицы, снижением зарплат и консолидации бюджета. Однако в 2015 году прогнозируется рост на 1%. "Мы считаем, что происходит процесс перебалансирования экономики. Дефицит платежного баланса снизится примерно до 1% ВВП в этом году 15% ВВП в 2008 году. В среднесрочной перспективе баланс укрепится", - говорят аналитики S&P.

При этом безработица в стране достигнет к концу будущего года 28,5%. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 4% ВВП в 2013 году, госдолг составит примерно 130% в период 2013-2015 годов, отмечает агентство.

Приверженность страны структурными реформам, а партнеров по еврозоны - планам оказания финпомощи позволяет сохранить стабильный прогноз по рейтингам. Положительное рейтинговое действие возможно в случае повышения предсказуемости политического курса, стабильного восстановления экономики и улучшения перспектив обслуживания долга.

S&P не исключает и понижения рейтинга Греции, что может произойти при условии возникновения вероятности списаний по госдолгу или прекращения финпомощи со стороны международных кредиторов.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Греции Эвангелос Венизелос заявил, что страна не нуждается в третьей программе помощи и может обеспечить свои нужды, не обременяя дополнительно своих кредиторов, заявил

Венизелос, который также занимает пост министра иностранных дел в коалиционном правительстве, решительно настроен не причинять дальнейших убытков партнерам Греции по Евросоюзу и Международному валютному фонду, которые уже предоставили стране 240 миллиардов евро (325 миллиардов долл.), чтобы спасти ее от банкротства.

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