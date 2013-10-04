Украина продлила на 5 лет антидемпинговые пошлины на китайские лампы

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о продлении на 5 лет действия антидемпинговых пошлин в размере 74,62% по импорту в Украину ламп накаливания электрических общего назначения происхождением из Китайской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующее решение было принято в связи с окончанием срока применения таких пошлин.

«Комиссия установила, что при наличии значительных неиспользованных производственных мощностей китайских производителей ламп накаливания электрических общего назначения и их экспорта по демпинговым ценам в Украину, а также в третьи страны, продолжает существовать угроза значительного роста объемов экспорта китайской продукции в Украине, что нанесет значительный ущерб национальному производителю», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Продление срока действия антидемпинговых пошлин, отмечают в министерстве, обеспечит сохранение конкурентной среды на внутреннем рынке ламп накаливания Украины, рабочих мест, будет способствовать модернизации производства национального товаропроизводителя.

Как сообщал УНИАН, антидемпинговая пошлина на импорт в Украину электроламп накаливания общего назначения (мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В) из КНР действует с июля 2006 г. Она была введена по результатам рассмотрения жалобы предприятия «Искра».

В сентябре 2007 года действие пошлины было продлено на 5 лет, в октябре 2012 года действие пошлины было продлено на период пересмотра этой меры.