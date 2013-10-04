В Беларуси вслед за коммунальными услугами дорожает хлеб - третий раз за год

Минск. В Беларуси хлеб дорожает на 10%.

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономики Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении министерства от 26 сентября 2013 года №70, которое вступает в силу после его официального опубликования.

«Данным постановлением, по предложению Минсельхозпрода, предусмотрена возможность повышения в октябре 2013 года на 10% предельных максимальных отпускных цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, булочные изделия из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14%», - говорится в сообщении.

По информации Минэкономики Беларуси, речь идет о регулировании цен производителей на те виды хлеба и булочных изделий, которые выпекаются по простой рецептуре без дополнительного сырья и относятся к нижней ценовой группе.

Напомним, что это уже третье в 2013 году подорожание хлеба в Беларуси.

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