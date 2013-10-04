Инвесторы выводят деньги из США

Инвесторы вывели за минувшую неделю $3,1 млрд из фондов, базирующихся в США. Причиной тому частичное отключение правительства США и опасения по поводу потолка госдолга, сообщают Вести.ru.

Отток средств из фондов акций за эту неделю стал первым за последний месяц, при этом практически полностью нивелировал приток за этот период, который составил $3,5 млрд. На фоне бюджетных баталий в США падают практически все мировые рынки.

Спустя неделю ситуация только начала накаляться.

Биржевые фонды ETF зафиксировали отток в $2,8 млрд, при этом большая часть оттока приходится на SPDR S&P 400 ETF MidCap - $1,4 млрд.

Фонды, которые в основном инвестируют в Treasuries, потеряли $2,2 млрд - самый большой отток за восемь недель. Инвесторов пугает вероятность дефолта США, поэтому они избавляются госдолга страны.

А вот приток зафиксирован в фонды акций японских компаний. Инвесторы вложили в них $177 млн, несмотря на то что индекс Nikkei потерял за неделю 3,1%.

Фонды, вкладывающие средства в товары и драгоценные металлы, не смогли удержать инвесторов, особенно после того, как цена золота опустилась ниже отметки $1300. Отток составил $343 млн.

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