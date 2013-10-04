Обама отменил поездку на саммит АТЭС, встреча с Путиным не состоится - СМИ

Президент США Барак Обама отменил поездку на саммит АТЭС в Индонезии из-за бюджетного кризиса, вызвавшего "закрытие" правительства, передает ПРАЙМ со ссылкой на The New York Times.

"Отмена поездки стала еще одним последствием отказа Сената проголосовать за бюджет. Закрытие правительства, которого вполне можно было избежать препятствует нашим возможностям создавать рабочие места через продвижение американского экспорта и американских интересов в самом крупном развивающемся регионе мира", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джея Карни.

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Карни заметил, что президент намерен продолжить работу с партнерами по АТЭС и посетить страны региона позже.

Ранее Обама отменил визиты в Малазию и на Филиппины, но до последнего надеялся, что ситуацию в переговорах по федеральному бюджету с Сенатом позволит ему посетить Бали и Бруней, где была намечена встреча США-АТЭС по вопросам безопасности.

Обама позвонил президенту Индонезии Сусило Юдойоно и султану Брунея Хассаналу Болкиаху и выразил сожаление в связи с невозможностью посетить эти страны, сообщил Белый дом.

Издание Wall Street Journal отмечает, что отмена азиатского турне может вызвать серьезные затруднения для администрации Обамы, которая ранее неоднократно заявляла о приоритетной роли АТР во внешней политике США.

Вашингтон сосредоточил большие усилия на активизации работы Транс-тихоокеанского партнерства, предлагаемой зоны свободной торговли в которую могут войти США и 11 стран АТР, включая Японию, Австралию и Малайзию. Ранее сообщалось что США планируют закончить переговоры по ее созданию до конца этого года.

Отмена визита также означает, что встреча президентов США и России на саммите АТЭС, о вероятности которой накануне рассказал помощник Владимира Путина, не состоится. В прошлом году Обама также не посетил саммит АТЭС во Владивостоке. Официальной причиной были названы выборы в США.

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