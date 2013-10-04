Россиянам откроют прямой доступ к операциям с иностранными счетами

Россиянам хотят вернуть возможность пользоваться услугами иностранных банков напрямую. В некоторых случаях запрет на это выглядит просто глупо, пишут "Ведомости".

Законно пополнить зарубежный счет может только сам держатель либо его близкий родственник, говорит старший юрист PwC Ксения Грицепанова. Во всех остальных случаях деньги должны быть сначала отправлены на российский счет и лишь потом на зарубежный: зарплата, дивиденды, гонорары, доходы от продажи или аренды имущества, даже проценты по депозитам.

Требование так редко соблюдалось, что большинство клиентов банков о нем и не подозревало, рассказывает старший партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко: не было четкой ответственности за нарушение законодательства. Но с 13 февраля заработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях: теперь штраф грозит не только за запрещенные операции (например, финансирование терроризма), но и за проведенные с нарушением установленного порядка. Санкция серьезная — 75-100% от поступившей на счет суммы.

Угроза штрафа заставила некоторых клиентов private banking закрыть счета за рубежом и использовать российские банки, говорит топ-менеджер российской «дочки» иностранного банка. Если человек получает на зарубежные счета доход по депозиту, акциям, купон по облигациям, дивиденды, он может попасть на штраф, жалуется клиент западного банка. Некоторые доходы завести на российский счет невозможно технически, отмечает заместитель начальника операционного управления Райффайзенбанка Татьяна Ивашкова. Банки стали приспосабливаться — предлагать создать для выплат офшорную компанию, рассказывает клиент private banking.

Чиновники сами признавали неразумность некоторых ограничений. В апреле Росфиннадзор выпустил разъяснение, что проценты по вкладам и купонный доход по ценным бумагам на зарубежные счета получать все-таки можно. Но из закона это не следует, так что риски остались, объясняет Грицепанова.

Иностранные банки разъяснение Росфиннадзора тоже не устроило. Они обратились в Ассоциацию европейского бизнеса, а она — в ЦБ, рассказывают топ-менеджеры российских «дочек» иностранных банков. По их словам, в конце мая состоялась встреча с сотрудниками ЦБ, которые сообщили, что регулятор инициировал поправки в закон, которые направил в Минфин.

ЦБ предложил разрешить зачислять на иностранные счета доходы, которые не связаны с активной предпринимательской деятельностью: проценты по депозитам, зарплату, социальные и арендные платежи, страховые выплаты, доходы от доверительного управления. Поправки обсуждались с Росфиннадзором, говорит его сотрудник; служба согласна освободить только «социальные выплаты», но не доходы от предпринимательской деятельности, например от аренды. Законопроект прорабатывается, подытоживает представитель Минфина, перечень операций окончательно не определен. Его коллеги из ЦБ и Росфиннадзора не ответили на запрос «Ведомостей».

Проще иметь открытый список разрешенных операций, считает вице-президент Citi Наталья Николаева, ведь могут появиться другие источники дохода, которые необоснованно подпадут под действие закона. В первую очередь нужно разрешить переводить на зарубежные счета зарплату, доходы от сдачи в аренду зарубежной недвижимости, говорит Ивашкова. Следует снять и ограничения на операции россиян по инвестиционным счетам, полагает она, особенно в случаях, когда технически или в силу требований иностранного законодательства перевод на счета в Россию невозможен.