Налоговики пояснили принципы упрощенной системы регистрации бизнеса

Предприниматели Украины с 1 января 2014 года смогут проводить регистрационные процедуры при регистрации бизнеса по упрощенной системе, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, Президент Украины Виктор Янукович подписал законопроекты “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц как плательщиков налогов" и "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" относительно упрощения регистрации лиц как плательщиков налогов.

По данным Миндоходов, со следующего года для регистрации плательщиком НДС или единого налога предприниматель не должен будет идти в налоговую инспекцию. Все документы будет принимать государственный регистратор в момент регистрации юридического или физического лица-предпринимателя. После чего регистрационная служба передаст копию заявления в органы Миндоходов без привлечения к этому процессу плательщика.

«В будущем мы планируем вообще отказаться от свидетельства плательщика НДС и заменить его выпиской из соответствующего реестра. Сразу после регистрации данные о плательщике будут публиковаться на официальном веб-портале Министерства доходов и сборов. Предприниматели будут иметь свободный и, главное, бесплатный доступ в этот реестр», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

По его словам, предприниматель получит право быть плательщиком единого налога сразу с момента регистрации, если он не является плательщиком НДС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 15 марта поддержал законопроект, предложенный Миндоходов по упрощению процедуры регистрации бизнеса. Кроме упразднения свидетельства о регистрации плательщика НДС, законопроект предполагает сокращение срока (до 1 дня с 3 дней), в который банки уведомляют органы Миндоходов об открытии счетов налогоплательщиков и учете этих счетов.

Клименко ранее заявлял, что Миндоходов будет и далее работать над упрощением системы администрирования налогов в части дальнейшей отмены бюрократических процедур.

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