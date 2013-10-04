Правительство России одобрило изъятие 8 млрд долл. пенсионных накоплений граждан

Правительство России одобрило передачу в 2014 году около 8 миллиардов долларов пенсионных накоплений россиян в Пенсионный фонд на выплату текущих пенсий и пообещало когда-нибудь вернуть будущим пенсионерам их деньги, но без гарантий.

Российские власти в этом году заподозрили негосударственные пенсионные фонды в недобросовестности и решили провести их ревизию, а пока НПФ будут проверять - перенаправить отчисления в накопительную часть пенсии за 2014 год на текущие счета нынешних пенсионеров вместо накопительных счетов будущих. В результате бюджет сэкономит 244 миллиарда рублей дотаций Пенсионному фонду, сообщает Reuters.

"Эти средства, по заверению Минфина,.. могут быть источником для возмещения объема средств на счетах застрахованных лиц", - сказал журналистам после заседания правительства в четверг министр экономики Алексей Улюкаев.

"Это непростая бюджетная конструкция... Мы пока ориентируемся на устные заверения министра финансов", - сказал Улюкаев, который несколько раз высказывался против передачи накоплений в распределительную часть, предупреждая об ухудшении инвестиционного климата и рисках судебных исков от граждан и НПФ.

Решение правительства, испытывающего дефицит средств в казне на фоне торможения экономики, вызвало шквал критики со стороны экспертов, экономистов и некоторых чиновников. В среду президент РФ Владимир Путин вынужден был отбиваться от вопросов о пенсионных накоплениях, убеждая инвестбанкиров в том, что эти деньги не будут конфискованы.

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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев обещает учесть изъятые накопления россиян при их выходе на пенсию. "Какие-то деньги уйдут из накопительной части навсегда. Взносы, которые уплачиваются в 2014 году до момента переоформления фонда идут в страховую часть. Эти деньги учитываются в расчетном пенсионном капитале граждан. И страховая пенсия будет назначена из тех денег, которые в 2014 году недопоступили в государственный пенсионный фонд", - сказал он в интервью бизнес-сообществу Thomson Reuters Trading Russia FI.