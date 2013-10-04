Fitch прогнозирует рост российской экономики на уровне "2% или меньше"

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает рост российской экономики в 2013 году на уровне "2% или меньше", в 2014 году - на уровне 2,5%, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозировало замедление роста ВВП России по итогам 2013 года до 2% против 3,4% в 2012 году и 4,3% в 2011 году, объяснив свой прогноз неблагоприятными условиями в мировой экономике, а также тем, что российская экономика исчерпала потенциал существующей модели роста.

Рост ВВП РФ за 8 месяцев 2013 года составил 1,5%, говорил ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Министр отметил при этом, что рост промышленного производства находится на нулевом уровне. В части обрабатывающих производств наблюдается снижение на 1,2%, но этот минус компенсируется за счет роста в добывающей промышленности. Отрицательная динамика наблюдается в инвестициях в основной капитал. "В плюсе у нас только доходы населения и то в основном в бюджетном секторе", - сказал Улюкаев.

По его словам, причина столь низких показателей - в низком уровне инвестиций. За этим стоят структурные проблемы: административные барьеры, неблагоприятный инвестклимат, большие издержки производства.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам 2013 года на уровне 1,8%.

Ранее, выступая в среду Госдуме, Улюкаев назвал экономическую ситуацию в России худшей с кризиса 2008 года, а экономическое развитие - неудовлетворительным. Он также признал, что российская экономика и в следующем году будет отставать от среднемировых темпов роста, а также от других экономик БРИКС и будет расти темпами, сопоставимыми с темпами роста медленно восстанавливающейся после кризиса экономики США.