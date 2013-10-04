На межбанке гривня изменилась к доллару незначительно

В пятницу, 4 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1835/8,1880 грн/долл. по сравнению с 8,1840/8,1870 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1170/11,1270 грн/евро с 11,1370/11,1455 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2550/0,2555 грн/рубль с 0,2545/0,2550 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1460 (+0.0095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3585/1,3630.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1910/8,1945 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1395/11,1480 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2550/0,2555 грн/рубль.