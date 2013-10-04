НБУ опровергает информацию о возможной конвертации валютных вкладов в гривню

Информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню не соответствует действительности.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины, об этом заявил член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Это не соответствует действительности, противоречит здравому смыслу», - ответил он на вопрос о возможной конвертации валютных вкладов граждан в банках. По словам Дубихвоста, в настоящий момент в рамках мероприятий по снижению долларизации национальной экономики Национальный банк совершенствует политику обязательного резервирования, дифференциации отчислений банков в Фонд гарантирования вкладов в зависимости от доли валюты в портфеле вкладов банка. При этом никакие инициативы относительно вкладов граждан Нацбанком не рассматриваются. «О такой мере у нас не может быть и речи», - добавил член правления НБУ.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка, спрос населения на иностранную валюту за январь-август текущего года снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По мнению банкиров, обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США в ближайшее время не предвидится, а тенденция к повышению ставок по депозитам на банковском рынке является сезонным явлением, поскольку банкам необходимы дополнительные ресурсы для наращивания объемов кредитования, традиционно растущего осенью.

30 сентября на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1895/8,1925 грн/долл. против 8,1245/8,1270 грн/долл. 30 августа.

В августе 2013 года сумма покупки валюты населением на наличном рынке на 136,2 млн долл. превысила сумму ее продажи после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года.

По прогнозам экспертов, средний курс продажи наличного доллара к концу года может составить от 8,30 до 8,50 грн/долл., что обусловлено ограниченными объемами привлечения валютных кредитов и снижением золотовалютных резервов Нацбанка, которые в августе снизились на 4,7% - до 21,652 млрд долл.

В то же время Нацбанк продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономики страны. Так, постановлением №365 от 16 сентября регулятор обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Также с 30 сентября регулятор третий раз в текущем году повысил нормы обязательного резервирования по средствам в иностранной валюте.

Требования Нацбанка по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163) продлены до 19 октября.