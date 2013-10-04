МИССИЯ МВФ ПРИБУДЕТ В УКРАИНУ 17 ОКТЯБРЯ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину 17 октября, сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине.

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева посетит Украину в период с 17 по 29 октября для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторнига», - приводятся в сообщении слова постоянного предствителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

По информации представительства, миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

В июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия МВФ.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

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Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ станет сигналом к возобновлению сотрудничества с Европейским Союзом по программе предоставления финансовой помощи Украине в объеме 610 млн евро.