Инфляция в России замедлилась до 6,1%

Инфляция в РФ в сентябре в годовом выражении замедлилась до 6,1% с 6,5% в августе, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

При этом ведомство подтвердило свою предварительную оценку инфляции за сентябрь в месячном выражении, опубликованную в среду, - 0,2% против 0,1% в августе. Оценка за девять месяцев также подтверждена на уровне 4,7% (годом ранее рост потребительских цен за тот же период составил 5,2%).

В сентябре, по данным Росстата, снизились цены на большинство видов плодоовощной продукции: картофель и репчатый лук подешевели на 22,2% и 20,3% соответственно, морковь, свекла и белокочанная капуста - на 16,3-18,2%, виноград - на 9%. Мука пшеничная, пшено и крупы стали дешевле на 0,3-1,1%. Подешевели также куры, баранина и растворимый кофе - на 0,1-0,4%.

Вместе с тем выросли цены на свежие огурцы и помидоры - на 19,3% и 4,3% соответственно, лимоны подорожали на 6,6%, апельсины - на 5,2%. Возросли цены и на рис - на 2,2%, а также на различные виды и сорта хлеба - на 0,5%. Цены на отечественную икру лососевых рыб выросли на 4,7%, на молоко, отечественные сыры и брынзу - на 3,4-3,7%, на йогурты, творог, сырки творожные, сметану, мороженую рыбу - на 1,7-2,8%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на табачные изделия. За месяц они подорожали на 3,0%, в том числе отечественные сигареты - на 2,6-3,3%. На 0,8-1,7% подорожали учебники, учебные пособия, шерстяные ткани, резиновая обувь, отдельные виды меховых изделий, сезонной одежды и кожаной обуви.

Автомобильный бензин в сентябре подорожал на 1,4%.