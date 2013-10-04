Клименко видит в западных регионах Украины драйверов экономической интеграции с ЕС

Западные регионы Украины должны стать драйверами экономической интеграции с Европейским Союзом в период подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов по итогам встречи главы Миндоходов Александра Клименко с инвесторами в Закарпатской области.

“На сегодняшний день из всех регионов Украины именно западные, прежде всего Закарпатье, имеют опыт длительного трансграничного сотрудничества со странами Евросоюза. Местный бизнес активно использует такое конкурентное преимущество, как наличие общей границы с ЕС. В рамках зоны свободной торговли определенная диффузия экономики Украины с экономиками стран ЕС неизбежна. Западный регион – единственный, где этот процесс уже происходит по объективным причинам. Сейчас ваш опыт пригодится бизнесменам всей страны», - цитирует пресс-служба Клименко.

По словам министра, в западных регионах Украины активно развивается предпринимательская инициатива. В частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях работает почти 78 тыс. предприятий, значительная часть которых созданы при участии иностранного капитала.

Клименко также отметил, что правительство намерено развивать предпринимательские инициативы и увеличивать количество инвестиций. В частности, Миндоходов в своей работе ориентируется на упрощение процедур администрирования налогов и таможенных платежей, сокращение документооборота, внедрение электронных сервисов.

«Я убежден, что синхронизация усилий Главного управления Миндоходив в регионе и областной власти в вопросах поддержки малого бизнеса будет иметь позитивный эффект для развития предпринимательской инициативы», - сказал Клименко.

Министр также заверил представителей бизнеса, что для активизации трансграничного сотрудничества с ЕС создаются необходимые условия и соответствующие упрощения таможенных процедур для беспрепятственного и комфортного пересечения границы товарами и гражданами.

Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявлял, что таможенная и налоговая системы Украины полностью готовы к имплементации положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства ожидается подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.